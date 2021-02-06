Fenerbahçeli taraftar, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

Dünya

Almanya polisinden Türk aileye öldüresiye dayak

Almanya'da yaşayan Yasemin Başöngen (17) ile babası Cemil Başöngen (50), polis şiddeti sonucu hastanelik oldu. Olay anını anlatan baba Başöngen, "Kızımı devirip yere indirdiler. Kızımı korumak istediğimde polis beni duvara fırlattı. Üzerime çıkıp yumruk attı. Bilincimi yitirdim. O sırada kızımı polis aracıyla götürmüşler. Karakolun önünde araçtan indirmeden kızımı çok kötü dövmüşler, yüzündeki elmacık kemiği kırılmış" dedi.