Spor Fenerbahçeli taraftar, Abdurrahim Albayraka saldırdı
SÜPER LİG

Fenerbahçeli taraftar, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrasında sarı-lacivertli bir taraftar, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

Karşılaşma sonrasında stadın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a, sarı-lacivertli takımın taraftarı Rambo Okan saldırdı.

Korumaların ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle Rambo Okan, olay yerinden uzaklaştırılırken, Albayrak saldırıdan herhangi bir yara almadı.

Galatasaray Kadıköy'den lider döndü
SPOR
Galatasaray Kadıköy'den lider döndü

Fenerbahçeli taraftar, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı
OYNAT 00:20
Fenerbahçeli taraftar, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrasında sarı-lacivertli bir taraftar, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı.


Abone Ol Google News
Kadıköyde lider değişti

Kadıköy'de lider değişti

Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray Kadıköy'den lider döndü.
Tutuklandı!

Tutuklandı!

Kızını ölesiye döven cani anne cezaevine gönderildi.
Recep Tayyip Erdoğan hayatını vakfetmiş ülkesine

Recep Tayyip Erdoğan hayatını vakfetmiş ülkesine

'En az 3 hafta yok'

'En az 3 hafta yok'

Gustavo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.
Müslümanlara saldırılar<br>görmezden geliniyor

Müslümanlara saldırılar
görmezden geliniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar.
Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.
Vaka sayıları düşmüyor

Vaka sayıları düşmüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Bu ülkede<br>büyük ayıp

Bu ülkede
büyük ayıp

​Marius Sumudica'dan ses getirecek iddia.
Adana yazı yaşıyor

Adana yazı yaşıyor

​Termometreler 32 dereceyi gösterdi.
Hani <br>seyirci yoktu?

Hani
seyirci yoktu?

​Fatih Terim, Ülker Stadyumu'nda küfürlerle karşılandığını söyledi.
Bu çiçeği koparan yandı

Bu çiçeği koparan yandı

​Cezası 80 bin 465 lira.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.