Fenerbahçeli taraftar, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.
Karşılaşma sonrasında stadın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a, sarı-lacivertli takımın taraftarı Rambo Okan saldırdı.
Korumaların ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle Rambo Okan, olay yerinden uzaklaştırılırken, Albayrak saldırıdan herhangi bir yara almadı.