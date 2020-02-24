SÜPER LİG

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'a yenilen takımlarına yumurta attı

Fenerbahçe kafilesi, 3-1’lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası tesislere girdiği sırada taraftarın yumurtalı saldırısına maruz kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'a yenilen takımlarına tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'a yenilen takımlarına tepki gösterdi.

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti.

Fenerbahçe’nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao’nun penaltı ve Onyekuru’nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs Can Bartu Tesisleri’ne gitmek üzere yola çıktı. Takımın gelişini çok önceden beklemeye başlayan sarı-lacivertli taraftarların öfkesi büyük oldu.

  • İstifa sloganları atan sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi taşıyan otobüs tesislere geldiği sırada yumurtalı saldırıda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar taş ve şişelerle takım otobüsüne saldırdı
DHA

Fenerbahçeli taraftarlar taş ve şişelerle takım otobüsüne saldırdı

Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de sarı lacivertli taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal aleyhine tezahüratlarda bulundu. Takım otobüsü tesislere yaklaştığında ise protestolar arttı ve taraftarlar yabancı madde yağdırdı.

Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'u istifaya çağırdı
Yeni Şafak

Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'u istifaya çağırdı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın sonunda tribünler futbolculara tepki gösterirken hem teknik direktör Ersun Yanal'ı hem de Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç edilen küfürler sonrası tribüne atladı
Yeni Şafak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç edilen küfürler sonrası tribüne atladı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribününden takip eden Ali Koç, ağır tepkilerin ardından taraftarların olduğu tribüne atladı. Öte yandan Aziz Yıldırım diye bağıran bazı taraftarlar çıkış kapısı önünde bulunan demir parmaklıkları kırdı.

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