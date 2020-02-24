Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'a yenilen takımlarına yumurta attı

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti.

Fenerbahçe’nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao’nun penaltı ve Onyekuru’nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs Can Bartu Tesisleri’ne gitmek üzere yola çıktı. Takımın gelişini çok önceden beklemeye başlayan sarı-lacivertli taraftarların öfkesi büyük oldu.

İstifa sloganları atan sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi taşıyan otobüs tesislere geldiği sırada yumurtalı saldırıda bulundu.

00:47 dk 23 Şubat 2020 DHA Fenerbahçeli taraftarlar taş ve şişelerle takım otobüsüne saldırdı Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de sarı lacivertli taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal aleyhine tezahüratlarda bulundu. Takım otobüsü tesislere yaklaştığında ise protestolar arttı ve taraftarlar yabancı madde yağdırdı.

00:00 dk 23 Şubat 2020 Yeni Şafak Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'u istifaya çağırdı Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın sonunda tribünler futbolculara tepki gösterirken hem teknik direktör Ersun Yanal'ı hem de Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.