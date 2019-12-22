TBL

Fenerbahçeli taraftarlardan Obradovic'e: Sonsuza kadar bizimle kal

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko'nun sahasında Teksüt Bandırma ile oynadığı maçta, sarı-lacivertli taraftarlar başantrenör Zeljko Obradovic'e destek verdi.

Haber Merkezi AA
Sarı-lacivertli kulüp, Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Fenerbahçeli taraftarlar, sıkıntılı bir sezon geçiren sarı-lacivertli erkek basketbol takımının Sırp başantrenörüne karşılaşma öncesi büyük destekte bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maç öncesinde Zeljko Obradovic, taraftarların alkışları ve tezahüratlarıyla salona geldi.

Taraftarların sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık veren Obradovic, sahadaki oyuncuları gösterdi ve onlara da destek olunmasını istedi.

Obradovic için pankart açıldı

Sarı-lacivertli taraftarlar, Obradovic için İngilizce pankart açtı. Pankartta "Stay with us forever. More trophies to win" (Daha fazla kupa kazanmak için sonsuza kadar bizimle kal) ifadelerine yer verildi.

Taraftarlar, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun Obradovic'i tribünlere getirmesini istedi. Obradovic de tribünleri selamladı.

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