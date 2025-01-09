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Fenerbahçeli yıldız taraftarları isyan ettirdi: "Yazık sana"

Fenerbahçeli yıldız taraftarları isyan ettirdi: "Yazık sana"

21:269/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçeli yıldız futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan kupa maçında sergilediği performansla tepki çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ilk yarının sona ermesinin ardından yıldız oyuncuyu topa tuttu.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, genç takım kadrosuyla sahaya çıkan Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.


Taraftarlar performansını beğenmedi

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Filip Kostic sergilediği performansla taraftarların tepkisini çekti. Son haftalarda top kayıpları ve ataklardaki verimsizliğiyle eleştirilen Sırp oyuncu, Kasımpaşa maçında yine tartışılan isim oldu.


İşte sarı-lacivertli taraftarların serzenişleri:





#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Filip Kostic

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