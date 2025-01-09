Fenerbahçeli yıldız taraftarları isyan ettirdi: "Yazık sana"

Fenerbahçeli yıldız futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan kupa maçında sergilediği performansla tepki çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ilk yarının sona ermesinin ardından yıldız oyuncuyu topa tuttu.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, genç takım kadrosuyla sahaya çıkan Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Fenerbahçeli yıldız oyuncu Filip Kostic sergilediği performansla taraftarların tepkisini çekti. Son haftalarda top kayıpları ve ataklardaki verimsizliğiyle eleştirilen Sırp oyuncu, Kasımpaşa maçında yine tartışılan isim oldu.