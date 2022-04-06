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Spor Fenerbahçeliler Avrupanın radarında Tam 11 oyuncuya teklif var
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Fenerbahçeliler Avrupa'nın radarında: Tam 11 oyuncuya teklif var

Sarı-lacivertli takımın oyunculardan Kim Min-Jae, Altay Bayındır, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Miha Zajc ve Crespo’ya Avrupa’nın önemli kulüplerinden ciddi transfer teklifleri geliyor. Bu isimlerin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler ile kadroda düşünülmeyen Valencia, Pelkas ve Tisserand’a da teklifler söz konusu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeliler Avrupanın radarında: Tam 11 oyuncuya teklif var
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Fenerbahçe’nin birçok oyuncusuna Avrupa’nın önemli kulüplerinden transfer teklifleri geliyor. Özellikle Güney Koreli stoper Kim Min-Jae için kulübe astronomik teklifler geldiği, bu oyuncunun yanı sıra kaleci Altay Bayındır, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Miha Zajc ve Crespo’ya da ciddi taliplerin olduğu öğrenildi. Bu isimlerin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve genç yıldız adayı Arda Güler ile yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Valencia, Pelkas ve Tisserand’a da teklifler söz konusu.

23 milyon euro

Min- Jae ile Szalai için İngiltere ve İtalyan takımları istekli. Napoli ve Roma kulüpleri Kim için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Güney Koreli stoperin sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma bedeli var. Sarı-lacivertliler buna yakın teklif gelmesi halinde Min-Jae’nin transferine izin verecek.

Arda Güler devlerin takibinde

Kaleci Altay için, Lille başta olmak üzere Fransız ekipleri devrede. Crespo’nın adı ise Atletico Madrid, Sevilla, Espanyol ve Everton ile anıyor. Osayi-Samuel’e İngiltere, Zajc’a İtalya’dan talipler var. Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler ise şimdiden dünya devlerinin takibi altına girdi. Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, Arsenal, Ajax ve Atalanta başta olmak üzere Avrupa’nın birçok kulübü Arda’yı yakından takip ediyor.

  • Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Tisserand’a Fransa’dan St Ettienne ile Bundesliga’dan, Pelkas’a ülkesi Yunanistan’dan, Valencia’ya da MLS ligi ve Brezilya ligi takımlarından teklifler bulunuyor.

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