SÜPER LİG

Fenerbahçelileri kahreden senaryo: Devreyi sonuncu kapatabilir

Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a karşı aldığı mağlubiyetin ardından küme düşme hattına geriledi. Tarihinin en kötü dönemini yaşayan sarı-lacivertlilerin 16 ve 17. haftalarda alınan sonuçlara göre ligin ilk yarısını sonuncu bitirme ihtimali bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana Süper Lig'de ilk kez bir haftayı küme düşme potasında tamamladı.

Fenerbahçe, üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana Süper Lig'de ilk kez bir haftayı küme düşme potasında tamamladı.

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

Akhisarspor deplasmanından 3-0 yenik ayrılan Fenerbahçe, ligde 14 puan ve eksi 8 averajla küme düşme potasında yer aldı. Tarihinin en kötü 15 haftasını geride bırakan sarı-lacivertliler için ligin ilk yarısında daha kötü bir senaryonun gerçekleşme ihtimali de bulunuyor. Fenerbahçe, 16 ve 17. haftalarda alınan alınacak sonuçlara göre devre arasına sonuncu sırada girebilir.

Fenerbahçe, maç eksiği bulunan 12 puanlı Kayserispor'un bugün deplasmanda Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda 17. sıraya gerileyecek. Fenerabahçe ile aynı puanı bulunan Erzurumspor'un 16. haftada sarı-lacivertlileri yenmesi ve o haftada son sırada bulunan Rizespor'un da Alanyaspor'dan 3 puan alması halinde sarı-lacivertliler tarihinde ilk defa ligin bu döneminde son sırasında yer alacak.

NOT: 16. haftadaki bu senaryo gerçekleşirse Rizespor, Fenerbahçe ile puanını 14 yapar ve averajla sarı-lacivertlileri geride bırakır.

Fenerbahçe ligin ilk yarısını son sırada tamamlamamak için (Rizespor ve Kayserispor'un kalan maçlarını kazandığını varsayarak) iki maçtan en az 4 puan almak zorunda.


Küme düşme hattında yer alan takımların ligin ilk yarısında kalan maçlarının programı şöyle;

  • 15. hafta: Kasımpaşa-Kayserispor
  • 16. hafta: Fenerbahçe- B.B. Erzurumspor
  • 16. hafta: Rizespor-Alanyaspor
  • 16. hafta: Kayserispor-Akhisarspor
  • 17. hafta: Antalyaspor-Fenerbahçe
  • 17. hafta: B.B. Erzurumspor-Kayserispor
  • 17. hafta: Trabzonspor-Rizespor

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