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Fenerbahçelilerin merakla beklediği Erol Bulut kulübüne veda etti

Fenerbahçe'ye imza atması beklenen teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'a veda etti. Genç teknik adamın bu ayrılığın hemen ardından İstanbul'a gelerek sarı lacivertlilerin başına geçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut

Erol Bulut

Fotoğraf: Burcu MUTLU

Teknik Direktör Erol Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldığını duyurdu. Bulut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aytemiz Alanyaspor'daki görevinin bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür eden Bulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

  • "Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla, 2019-2020 sezonunu birlik içinde çok verimli geçirdik. Takımımızı Avrupa kupalarına götürme başarısı gösterdik. Ekibim ile ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na, yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Alanyaspor camiasını teşekkürü borç biliriz. Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa kupalarında başarılar dilerim."

Fenerbahçe'den bu ayrılık sonrasında açıklama geldi

Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Erol Bulut'un Alanyaspor'dan ayrılmasının ardından resmi siteden geniş bir açıklama yayınladı. İşte o açıklamadan öne çıkan bölüm;

  • "Futbolda yoğun çalışmalarımız neticesinde herhalde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak. Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili."


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