Fenerbahçelilerin tezahüratına Sırplar da eşlik etti

Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak Dörtlü Final organizasyonu için adeta şehre akın eden Fenerbahçeli taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Taraftarlar, özellikle Kalemegdan'da kurulan "Taraftar Alanı" ve şehrin en işlek caddesi Knez Mihailova Caddesi'nde gün boyu tezahüratlar yaptı.

Şehrin hemen hemen tamamında Fenerbahçeli taraftarları görmek mümkün olurken, Belgrad'a 5 binin üzerinde sarı-lacivertli basketbolseverin geldiği öğrenildi.

Taraftarlar, özellikle Sırp başantrenörleri Zeljko Obradovic lehine tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara zaman zaman Sırp vatandaşlar da eşlik etti.