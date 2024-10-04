Fenerbahçe'nin 20 günlük arası başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında Fenerbahçe, 2 maçta topladığı 4 puan ile 13'üncü sırada yer alıyor. Ligin ilk maçında sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Twente ile 1-1 berabere kaldı. Sar-lacivertliler, ligdeki 3'üncü maçında 24 Ekim Perşembe günü İngiltere temsilcisi Manchester United'ı evinde konuk edecek.





Livakovic, ligde 5 maç gol yemedi

Sarı-lacivertli ekibin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, dün 1-1 biten Twente maçında kalesinde devleşti. Yenilen golden sonra çok kritik kurtarışlara imza atan Livakovic, rakibine gol izin vermedi ve Fenerbahçe'yi oyunda tuttu. Öte yandan ligde oynanan 7 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi. 29 yaşındaki file bekçisi, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçında rakip takımlara gol sevinci yaşatmadı.





En skorer oyuncu Dzeko

Fenerbahçe'ye geçen yaz dönemi transfer olan Edin Dzeko, bu seneye de iyi bir başlangıç yaptı. 39 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon forma giydiği 13 maçta 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Takımın en skorer ismi olan Boşnak golcüyü, 5 gol, 4 asistlik katkısıyla Dusan Tadic takip ediyor.









İrfan Can Kahveci gözden düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci, sezona istediği gibi başlayamadı. Geçtiğimiz sene çıktığı 46 resmi maçta 18 gol ve 10 asistlik performans veren Milli futbolcu, Jose Mourinho'dan şu ana kadar istediği süreyi alamadı. Toplam 11 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu maçların sadece 3 tanesinde ilk 11 başlarken 1 gol, 1 asistlik katkı verebildi.





Amrabat'tan ilk gol katkısı

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fiorentina’dan transfer edilen Sofyan Amrabat, Twente maçında sarı-lacivertli forma altında ilk gol katkısını verdi. Oynadığı futbolla göz dolduran Faslı orta saha, takımın savunmada ayakta kalmasında kilit rol üstlendi. Amrabat, hücumda sıkıntı yaşanan anlarda da sahneye çıkarak takımının golünde asisti yapan isim oldu. Attığı harika pasla Tadic’i golle buluşturan Faslı orta saha, sarı-lacivertli formayla ilk gol katkısını yaparak Twente deplasmanında alınan 1 puanda önemli rol oynadı.







