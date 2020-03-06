Fenerbahçe'nin eski futbolcusu istatistikleri altüst etti, sözleşmeyi kaptı

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi.
2017-19 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 31 maçta 8 kez fileleri havalandırırken 21 de assit yapma başarısı gösterdi.
Ματιέ Βαλμπουενά: Παρεμένει ερυθρόλευκος ο "μαέστρος"! / @MathieuVal8: The "Maestro" remains in red & white!#Olympiacos #MathieuValbuena #Football #Renewed #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/p5PTVcmqrN
Ματιέ Βαλμπουενά: Παρεμένει ερυθρόλευκος ο "μαέστρος"! / @MathieuVal8: The "Maestro" remains in red & white!#Olympiacos #MathieuValbuena #Football #Renewed #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/p5PTVcmqrN— Olympiacos FC (@olympiacosfc) 6 Mart 2020
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