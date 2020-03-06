SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu istatistikleri altüst etti, sözleşmeyi kaptı

Mathieu Valbuena, Olympiakos'ta adeta küllerinden doğdu. Yunan ekibi, 31 maçta 29 gole direkt katkı yapan tecrübeli oyuncu ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe'ki performansı tartışma konusu olan Valbuena, Olympiakos'ta gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi.

Fenerbahçe'ki performansı tartışma konusu olan Valbuena, Olympiakos'ta gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi.

Fotoğraf: ANDREW COULDRIDGE

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi.

2017-19 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 31 maçta 8 kez fileleri havalandırırken 21 de assit yapma başarısı gösterdi.

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