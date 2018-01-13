SÜPER LİG

Diego Lugano, Maicon'a 'Galatasaray'a git' demiş

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Maicon'a tavsiye vermiş

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, kendisine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lugano'nun sarı-kırmızılı takıma gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu anlattı.

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Maicon Galatasaray formasıyla ligde 5 gol kaydetti.

Maicon Galatasaray formasıyla ligde 5 gol kaydetti.

Fotoğraf: AA

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Maicon, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Habertürk'te yer alan röportajında kendisine sarı-kırmızılı takıma transfer olması yönünde tavsiyeler veren ismin vatandaşı Taffarel değil, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Uruguaylı Diego Lugano olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

  • Buraya gelmeden önce Taffarel ile değil, Lugano ile konuştum. Takım arkadaşımdı ve bana şehirle, kültürle, Galatasaray ile ilgili çok olumlu şeyler söyledi. O yüzden Lugano'nun söyledikleri benim için iyi bir referans oldu. Taffarel ile konuşmadım ama benim hakkımda söylediklerini bir videoda duymuştum. O da beni çok mutlu etti. Çünkü Taffarel bizim efsanemiz. Çok önemli bir oyuncuydu kendisi. Çok önemli ve çok büyük bir isim.

Diego Lugano'dan Maicon yorumu
Diego Lugano'dan Maicon yorumu

Kariyerinin son dönemini Brezilya'da Sao Paulo'da geçiren eski Fenerbahçeli Diego Lugano takım arkadaşı Maicon için övgü dolu açıklamalar yaptı.Sabah'ta yer alan habere göre; Uruguaylı stoper, "Maicon Türkiye'de büyük takımlarda oynayabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Fiziksel kuvveti ve potansiyeli yüksek. Hırslı ve rekabetçi kişiliğe sahip. Hava toplarında etkili, topu oyuna sokma konusunda da iyi olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'a faydalı olacağı şüphesiz." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın Porto'yu çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Maicon'un Galatasaray'ın teklifinden bahsetmesi üzerine Portekizli teknik adam da Brezilyalı stopere, "Bu fırsatı kaçırma. Türkiye'de çok başarılı olursun" dediği kaydedilmişti.Transferi Galatasaray'dan önce açıkladılar

Maicon Galatasaray'da zirve yaptı
Maicon Galatasaray'da zirve yaptı

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque, sarı-kırmızılı formayla oldukça başarılı bir performans ortaya koyarken, kariyerinin gol rekoruna ulaştı.Galatasaray'ın ligde oynadığı 11 maça da ilk 11'de başlayıp, 3-1 kazanılan Osmanlıspor maçında 1, 3-2 kazanılan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında 2 ve 5-1 kazanılan Gençlerbirliği müsabakasında da 1 gole imza atan Maicon, Porto'daki 2011-2012 sezonu performansını geçmeyi başardı.Portekiz Ligi'nde 2011-2012 sezonunu 20 maçta 3 golle tamamlayarak kariyerinin en skorer dönemini geçiren Maicon, Süper Lig'in 7. haftasında bu rekorunu egale ederken, 11. hafta Gençlerbirilği'ne attığı golle zirveye çıktı.Lig kariyerinde 17 golü varMaicon Pereira Roque, profesyonel kariyerinde formasını giydiği 4 takımla lig maçlarında toplam 17 gol attı. Brezilya'da Cruzeiro altyapısında yetişen ancak profesyonel anlamda ilk üst seviye lig maçlarını Nacional takımında oynamaya başlayan Maicon'un yıldızı, Porto'da parladı. Nacional kariyerinde golü bulunmayan Maicon, Portekiz Ligi'nde Porto formasıyla 7 sezon geçirirken, ligde rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Tekrar 2016 yılında Brezilya'nın yolunu tutan Maicon, Sao Paulo formasıyla oynadığı lig müsabakalarında da 2 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray'da 11 maçına 4 gol sığdıran Maicon'un lig kariyerindeki gol sayısı da 17'ye ulaştı.

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