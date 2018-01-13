Fenerbahçe'nin eski yıldızı Maicon'a tavsiye vermiş

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Maicon, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Habertürk'te yer alan röportajında kendisine sarı-kırmızılı takıma transfer olması yönünde tavsiyeler veren ismin vatandaşı Taffarel değil, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Uruguaylı Diego Lugano olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

Buraya gelmeden önce Taffarel ile değil, Lugano ile konuştum. Takım arkadaşımdı ve bana şehirle, kültürle, Galatasaray ile ilgili çok olumlu şeyler söyledi. O yüzden Lugano'nun söyledikleri benim için iyi bir referans oldu. Taffarel ile konuşmadım ama benim hakkımda söylediklerini bir videoda duymuştum. O da beni çok mutlu etti. Çünkü Taffarel bizim efsanemiz. Çok önemli bir oyuncuydu kendisi. Çok önemli ve çok büyük bir isim.

Diego Lugano'dan Maicon yorumu Kariyerinin son dönemini Brezilya'da Sao Paulo'da geçiren eski Fenerbahçeli Diego Lugano takım arkadaşı Maicon için övgü dolu açıklamalar yaptı.Sabah'ta yer alan habere göre; Uruguaylı stoper, "Maicon Türkiye'de büyük takımlarda oynayabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Fiziksel kuvveti ve potansiyeli yüksek. Hırslı ve rekabetçi kişiliğe sahip. Hava toplarında etkili, topu oyuna sokma konusunda da iyi olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'a faydalı olacağı şüphesiz." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın Porto'yu çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Maicon'un Galatasaray'ın teklifinden bahsetmesi üzerine Portekizli teknik adam da Brezilyalı stopere, "Bu fırsatı kaçırma. Türkiye'de çok başarılı olursun" dediği kaydedilmişti.Transferi Galatasaray'dan önce açıkladılar