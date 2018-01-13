Fenerbahçe'nin eski yıldızı Maicon'a tavsiye vermiş
Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, kendisine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lugano'nun sarı-kırmızılı takıma gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu anlattı.
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Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Maicon, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Habertürk'te yer alan röportajında kendisine sarı-kırmızılı takıma transfer olması yönünde tavsiyeler veren ismin vatandaşı Taffarel değil, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Uruguaylı Diego Lugano olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
Buraya gelmeden önce Taffarel ile değil, Lugano ile konuştum. Takım arkadaşımdı ve bana şehirle, kültürle, Galatasaray ile ilgili çok olumlu şeyler söyledi. O yüzden Lugano'nun söyledikleri benim için iyi bir referans oldu. Taffarel ile konuşmadım ama benim hakkımda söylediklerini bir videoda duymuştum. O da beni çok mutlu etti. Çünkü Taffarel bizim efsanemiz. Çok önemli bir oyuncuydu kendisi. Çok önemli ve çok büyük bir isim.
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