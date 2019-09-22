Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Luiz Gustavo
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Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Luiz Gustavo

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Ankaragücü maçında 90 dakika forma giyerken, sahanın en çok topla buluşan ismi oldu. 32 yaşındaki oyuncu ayrıca girdiği 9 ikili mücadelenin 7’sinden de zaferle ayrıldı.

Haber Merkezi IHA
Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i

Fotoğraf: İbrahim MAŞE - Mesut IŞIK / DHA

Sarı-lacivertli kulübün, transferin son günlerinde Marsilya’dan renklerine bağladığı Luiz Gustavo, dün Kadıköy’de taraftarı önünde ilk kez forma giydi. Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 11 başlayan ve dün de Ankaragücü karşısında formayı kapan Gustavo, 90 dakika sahada kalırken gösterdiği mücadeleyle de hem teknik ekibin hem de taraftarının yüzünü güldürdü.

Gustavo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Gustavo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
İHA

Hem savundu hem de hücum yaptı

Sahada 114 kez en çok topla buluşan isim olan Gustavo, yüzde 97’lik pas oranıyla mücadele etti. Maç boyunca 9 kez ikili mücadeleye giren 32 yaşındaki yıldız oyuncu bu mücadelelerin 7’sinde de kazanan taraf oldu.

Maç boyunca savunmada başarılı bir performans sergileyen Gustavo, takımının hücum organizasyonlarında da yer aldı. Brezilyalı oyuncu maç boyunca 2 kere rakip kaleyi şutlarıyla yokladı.

Brezilyalı futbolcunun saha içindeki hırsı, sarı-lacivertli taraftarları memnun etti.
Brezilyalı futbolcunun saha içindeki hırsı, sarı-lacivertli taraftarları memnun etti.

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