Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Luiz Gustavo

Sarı-lacivertli kulübün, transferin son günlerinde Marsilya’dan renklerine bağladığı Luiz Gustavo, dün Kadıköy’de taraftarı önünde ilk kez forma giydi. Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 11 başlayan ve dün de Ankaragücü karşısında formayı kapan Gustavo, 90 dakika sahada kalırken gösterdiği mücadeleyle de hem teknik ekibin hem de taraftarının yüzünü güldürdü.

Hem savundu hem de hücum yaptı

Sahada 114 kez en çok topla buluşan isim olan Gustavo, yüzde 97’lik pas oranıyla mücadele etti. Maç boyunca 9 kez ikili mücadeleye giren 32 yaşındaki yıldız oyuncu bu mücadelelerin 7’sinde de kazanan taraf oldu.

Maç boyunca savunmada başarılı bir performans sergileyen Gustavo, takımının hücum organizasyonlarında da yer aldı. Brezilyalı oyuncu maç boyunca 2 kere rakip kaleyi şutlarıyla yokladı.