Spor Fenerbahçenin gönderdiği futbolcular performanslarıyla dikkat çekti
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Fenerbahçe'nin gönderdiği futbolcular performanslarıyla dikkat çekti

Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika ligi takımlarından Royal Antwerp'e gönderdiği iki futbolcunun performansı dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin gönderdiği futbolcular performanslarıyla dikkat çekti
Michael Frey ve Ally Samatta

Süper Lig'de Vitor Pereira ile sezona başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik direktörle yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaştı. Ancak tecrübeli hocayla da aradığını bulamadı.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Kayserispor'a uzatma dakikalarında yediği golle elenen sarı-lacivertliler, gol yollarında fazlasıyla sıkıntı yaşıyor. 10 kişi rakibine karşı skor üretemeyen kanaryanın Belçika'ya gönderdiği iki isim attığı gollerle dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e gönderdiği Michael Frey ve Ally Samatta dikkat çeken bir performans sergiledi.

Michael Frey bu sezon Antwerp formasıyla çıktığı 33 maçta 18 gol 3 asistle oynadı. Samatta ise 27 maçta 8 gol 3 asist yaptı.

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