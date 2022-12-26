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Fenerbahçe'de 2 eksik 4 şüpheli

Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, 16. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımda Crespo ve Joao Pedro bu maçta forma giyemeyecek. Alioski, Nazım, Peres ve Arda için ise son karar bugün verilecek.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçenin Hatayspor maçındaki eksikleri
Sarı-lacivertliler Hatayspor maçı hazırlıklarına dün başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin, 14 maçta 29 puanı bulunuyor.

Crespo cezalı

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar bugünkü son çalışmada verilecek.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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