Spor Marcelo Milanı geri çevirdi
TRANSFER

Marcelo Milan'ı geri çevirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Real Madrid'den ayrılan Marcelo'nun peşinde olduğu öğrenilmişti. İspanyol basınında yer alan haberlerde Brezilyalı oyuncuya Milan'ın da teklifte bulunduğu ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin istediği Marcelo Milanın teklifini reddetti
Real Madrid formasıyla 545 maça çıkan Brezilyalı sol bek, 38 gol atıp 103 asist yaptı.

Brezilya ve Katar'dan gelen teklifleri, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için reddeden Marcelo, Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesinde bulunuyor.

İspanyol basının yaptığı habere göre Serie A'nın son şampiyonu Milan, Marcelo'ya yıllık 3 milyon Euro teklif etti ancak bu teklifi düşük bulan Breziyalı yıldız Milan'a olumsuz cevap verdi.

İlgilnenler arasında Fenerbahçe'de bulunuyor

16 sezonun ardından Real Madrid'e düzenlenen tören ile veda eden Marcelo'ya, Fenerbahçe, Lyon, Marsilya ve Real Valladolid'in ilgisi olduğu biliniyor.

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