Marcelo Milan'ı geri çevirdi

Brezilya ve Katar'dan gelen teklifleri, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için reddeden Marcelo, Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesinde bulunuyor.

İspanyol basının yaptığı habere göre Serie A'nın son şampiyonu Milan, Marcelo'ya yıllık 3 milyon Euro teklif etti ancak bu teklifi düşük bulan Breziyalı yıldız Milan'a olumsuz cevap verdi.

İlgilnenler arasında Fenerbahçe'de bulunuyor

16 sezonun ardından Real Madrid'e düzenlenen tören ile veda eden Marcelo'ya, Fenerbahçe, Lyon, Marsilya ve Real Valladolid'in ilgisi olduğu biliniyor.