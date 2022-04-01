Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız oyuncu kafilede yer aldı

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Sahile inen yamaç paraşütçüsü plajda yürüyen kadına çarptı

Alanya’nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra’da dün, paraşüt kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütüyle sahile inen bir kişi, o sırada sahilde yürümekte olan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden yaralı kadına çevredeki insanlar yardım etti. Çarpma anı cep telefonu kamerasına anbean kaydedilirken sert iniş yaptığı gerekçesiyle paraşütçüye vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.