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Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız oyuncu kafilede yer aldı

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşı gelecek. Sarı-lacivertli takımın bu maç için kamp kadrosu belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız oyuncu kafilede yer aldı
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. haftasında Yukatel Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

  • Kamp kadrosu belli oldu
  • Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda, Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Sosa ve Valencia Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edildi.

İşte kadroda yer alan diğer isimler;

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu
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