ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçe'nin kupa maçında olay karar

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynadığı Giresunspor maçında hakem Özgür Yankaya vermediği penaltı kararıyla sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Karadeniz ekibinin atağında sarı lacivertli futbolcuların elle oynadığı iddiasıyla hakeme itirazlarda bulunan konuk ekibin oyuncuları karşılık göremedi ve pozisyon devam etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özgür Yankaya, Giresunspor lehine vermediği penaltıyla Karadeniz ekibinin futbolcularının tepkisini çekti.

Özgür Yankaya, Giresunspor lehine vermediği penaltıyla Karadeniz ekibinin futbolcularının tepkisini çekti.

Fenerbahçe-Giresunspor maçında konuk ekibin oyuncuları hakem Özgür Yankaya'ya büyük tepki gösterdi. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Barış Alıcı'nın eliyle oynadığı pozisyonda 'devam' kararı veren Yankaya itirazlara karşılık vermedi.

0-0 iken verilmeyen bu penaltının ardından Fenerbahçe, 80. dakikada Islam Slimani'nin attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

İşte tartışma çıkartan pozisyon;

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.