Fenerbahçe'nin kupa maçında olay karar

Fenerbahçe-Giresunspor maçında konuk ekibin oyuncuları hakem Özgür Yankaya'ya büyük tepki gösterdi. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Barış Alıcı'nın eliyle oynadığı pozisyonda 'devam' kararı veren Yankaya itirazlara karşılık vermedi.
0-0 iken verilmeyen bu penaltının ardından Fenerbahçe, 80. dakikada Islam Slimani'nin attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
İşte tartışma çıkartan pozisyon;
Giresunsporlu futbolcuların penaltı beklediği o anlar pic.twitter.com/iAvjL1ndIi
Giresunsporlu futbolcuların penaltı beklediği o anlar pic.twitter.com/iAvjL1ndIi— Sabah Spor (@sabahspor1) 6 Aralık 2018
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