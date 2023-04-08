Fenerbahçe'nin sorunu kolay gol yemek

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında 30 golle en çok gol yiyen ekip Fenerbahçe oldu. Kalan haftalarda 3'lü savunma yerine 4'lü savunmayı tercih edecek olan Jesus, savunmayı biraz daha geride kurma üzerine çalışmalar yapacak. Ligde 63 golle en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, kalesinde gördüğü 30 golle de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor.