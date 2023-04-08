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Spor

Fenerbahçe'nin sorunu kolay gol yemek

Bu sezon ligde 63 golle en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, kalesinde gördüğü 30 golle de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Haber Merkezi
11:10 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde 30 gol yedi.

Fenerbahçe ligde 30 gol yedi.

Fenerbahçe'nin sezonun geride kalan kısmında en temel sorunu kolay gol yeme olarak öne çıktı. Sarı lacivertli takım savunma arkasına gönderilen toplar ve savunma hattındaki yanlış eşleşmeler nedeniyle kalesinde kolay gol görüyor.


En fazla gol yiyen takımlar arasında

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında 30 golle en çok gol yiyen ekip Fenerbahçe oldu. Kalan haftalarda 3'lü savunma yerine 4'lü savunmayı tercih edecek olan Jesus, savunmayı biraz daha geride kurma üzerine çalışmalar yapacak. Ligde 63 golle en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, kalesinde gördüğü 30 golle de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor.


Fenerbahçe, oynadığı 25 maçın sadece 9'unda kalesini gole kapatabilirken, 16 maçta kalesinde 30 gol gördü ve maç başına 1.2 gol yeme ortalaması yaptı





#Fenerbahçe
#JorgeJesus
#Süper Lig
36 dakika önce
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