Fenerbahçe'nin transferini Benfica açıkladı

Fenerbahçe'nin Benfica ile eşleşmesi sonrasında Portekiz temsilcisi sarı lacivertliler ilgili takım yazısını resmi sitesine ekledi. Bu yazının en dikkat çeken bölümü ise kadro ile ilgili olan bölümdü.

Benfica'nın resmi internet sitesi sarı lacivertlilerin kadrosunda Andre Ayew'e de yer verdi. Fenerbahçe'nin kiralama girişimlerinde bulunduğu oyuncunun transferinin bitme noktasında olduğu iddia edilirken Portekiz ekibinin Ayew'i kadroya yazması sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Andre Ayew, 89 Premier Lig maçında 21 gol attı 12 de asist yapma başarısı gösterdi.