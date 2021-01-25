Spor Attila Szalainin lisansı çıktı, bugünkü maçta oynayabilecek
SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai Kayserispor maçında oynayabilecek mi?

Attila Szalai'nin lisansı çıktı, bugünkü maçta oynayabilecek

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Szalai, sarı-lacivertli kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Szalai, sarı-lacivertli kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in 21. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai'nin lisansı çıkarıldı. 23 yaşındaki Macar stoperin Kayserispor maçı kadrosunda yer alacağı bildirildi.

Takımla bir süredir idmanlara çıkan Attila Szalai teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.


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