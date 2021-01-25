Attila Szalai'nin lisansı çıktı, bugünkü maçta oynayabilecek

Süper Lig'in 21. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai'nin lisansı çıkarıldı. 23 yaşındaki Macar stoperin Kayserispor maçı kadrosunda yer alacağı bildirildi.
Takımla bir süredir idmanlara çıkan Attila Szalai teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.
✅Fenerbahçe, yeni transferi Attila Szalai'nin lisansını çıkarttı. pic.twitter.com/UcbJIQpQXa
✅Fenerbahçe, yeni transferi Attila Szalai'nin lisansını çıkarttı. pic.twitter.com/UcbJIQpQXa— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 25, 2021
📸Fenerbahçe, Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/SEnkmCTVH3
📸Fenerbahçe, Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/SEnkmCTVH3— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 17, 2021