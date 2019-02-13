SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay'da yırtık tespit edildi

Zenit maçında ısınma sırasında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan'ın kasığında yırtık tespit edildi. 28 yaşındaki oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı da belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolgay Arslan ve Victor Moses, Fenerbahçe'nin devre arasındaki en dikkat çekici transfer hamleleri olmuştu.

Tolgay Arslan ve Victor Moses, Fenerbahçe'nin devre arasındaki en dikkat çekici transfer hamleleri olmuştu.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda dün oynanan Fenerbahçe-Zenit maçı öncesinde ısınma çalışmalarında yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkartılan Tolgay Arslan'ın kasığında yırtık tespit edildi.

Tedavisine başlanan ve Atiker Konyaspor maçında cezalı olan Tolgay'ın, Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 2 resmi maçta forma giymişti. Göztepe maçına sonradan dahil olan oyuncu, Kayseri maçına ise ilk 11'de başlamıştı.

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