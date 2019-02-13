Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay'da yırtık tespit edildi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda dün oynanan Fenerbahçe-Zenit maçı öncesinde ısınma çalışmalarında yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkartılan Tolgay Arslan'ın kasığında yırtık tespit edildi.
Tedavisine başlanan ve Atiker Konyaspor maçında cezalı olan Tolgay'ın, Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 2 resmi maçta forma giymişti. Göztepe maçına sonradan dahil olan oyuncu, Kayseri maçına ise ilk 11'de başlamıştı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalarla Beşiktaşlıların tepkisini çekti. pic.twitter.com/i4Bl63HVNl
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalarla Beşiktaşlıların tepkisini çekti. pic.twitter.com/i4Bl63HVNl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Şubat 2019
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