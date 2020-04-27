SÜPER LİG

Fenerbahçe'ye 18'lik golcü: Teklif yapıldı

Fenerbahçe'nin genç santrfor Barış Sungur'un transferi için 1928 Bucaspor'a teklif yaptığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Barış Sungur'un kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Barış Sungur'un kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 2002 doğumlu Barış Sungur'u transfer listesine aldı. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncu için kulübüne transfer teklif yaptığı belirtildi.

Ali Koç bizzat aradı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile arayarak görüştüğü ve oyuncu hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

  • 18 yaşındaki santrfor, bu sezon 1928 Bucaspor formasıyla 2 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Barış ile Fenrbahçe'nin dışında Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa da ilgileniyor.
Barış ile Fenrbahçe'nin dışında Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa da ilgileniyor.

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