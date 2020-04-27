Fenerbahçe'ye 18'lik golcü: Teklif yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 2002 doğumlu Barış Sungur'u transfer listesine aldı. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncu için kulübüne transfer teklif yaptığı belirtildi.

Ali Koç bizzat aradı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile arayarak görüştüğü ve oyuncu hakkında bilgi aldığı aktarıldı.