Fenerbahçe'ye geldiğinde 'Türk futbolunun yeni yıldızı' diyorlardı: Yıllardır alt liglerde forma giyiyor

2009 yılında Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Emreciksin büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Sarı lacivertlilere gelirken herkesin Türk futboluna damga vurabilecek bir isim olarak lanse ettiği oyuncu Fenerbahçe'de sadece 12 maç oynamıştı. Emreciksin, bu karşılaşmalarda gol atamamış ve sadece 1 asist yapabilmişti.
Fenerbahçe'den sonra kariyeri sürekli aşağıya doğru seyreden Gökhan Emreciksin, yıllardır alt liglerde forma giyiyor. 37 yaşındaki futbolcunun son durağı ise 1936 Bismilspor oldu.
- 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bandırmaspor, Boluspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Kayserispor, Manisaspor, Elazığspor, Göztepe , Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdmanyurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütahyaspor, Doğancı Spor Kulübü, Siirt İl Özel İdaresi, Lapta TBSK, Akıncılar GSK, İstanbul Siirtgücü, Alaşehir Belediyesi ve İzmirspor formalarını giydi.