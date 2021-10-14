Fenerbahçe'ye geldiğinde 'Türk futbolunun yeni yıldızı' diyorlardı: Yıllardır alt liglerde forma giyiyor Türk futbolunda birçok futbolcu önemli çıkışlara imza atmış ve sonrasında büyük kulüplere transfer olmuştu. Ancak bu oyuncuların hepsi kariyerlerini yüksek seviyede tutamadı. Buna örnek olabilecek futbolculardan biri de Gökhan Emreciksin.

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