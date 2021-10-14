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Fenerbahçe'ye geldiğinde 'Türk futbolunun yeni yıldızı' diyorlardı: Yıllardır alt liglerde forma giyiyor

Türk futbolunda birçok futbolcu önemli çıkışlara imza atmış ve sonrasında büyük kulüplere transfer olmuştu. Ancak bu oyuncuların hepsi kariyerlerini yüksek seviyede tutamadı. Buna örnek olabilecek futbolculardan biri de Gökhan Emreciksin.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeye geldiğinde Türk futbolunun yeni yıldızı diyorlardı: Yıllardır alt liglerde forma giyiyor
Gökhan Emreciksin 2009 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

2009 yılında Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Emreciksin büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Sarı lacivertlilere gelirken herkesin Türk futboluna damga vurabilecek bir isim olarak lanse ettiği oyuncu Fenerbahçe'de sadece 12 maç oynamıştı. Emreciksin, bu karşılaşmalarda gol atamamış ve sadece 1 asist yapabilmişti.

Fenerbahçe'den sonra kariyeri sürekli aşağıya doğru seyreden Gökhan Emreciksin, yıllardır alt liglerde forma giyiyor. 37 yaşındaki futbolcunun son durağı ise 1936 Bismilspor oldu.

  • 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bandırmaspor, Boluspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Kayserispor, Manisaspor, Elazığspor, Göztepe , Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdmanyurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütahyaspor, Doğancı Spor Kulübü, Siirt İl Özel İdaresi, Lapta TBSK, Akıncılar GSK, İstanbul Siirtgücü, Alaşehir Belediyesi ve İzmirspor formalarını giydi.


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