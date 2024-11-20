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Fenerbahçe'ye iki müjde birden! Antrenmana çıktılar

Fenerbahçe'ye iki müjde birden! Antrenmana çıktılar

14:1420/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin son idmanında kazanan takım.
Fenerbahçe'nin son idmanında kazanan takım.

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'la karşılaşacak Fenerbahçe'ye iki iyi haber geldi. İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder, son idmanda takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geleceği Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.


Sarı-lacivertlilerde, sakatlıklarını tamamen atlatan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'den iyi haber geldi. İki futbolcu da Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında takımla çalışmalara katıldı.


İkilinin, Kayserispor maçında süre alıp almayacağı ise maç günü netlik kazanacak.





#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Cengiz Ünder

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