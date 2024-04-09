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Spor

Fenerbahçe'ye İsviçreli hakem

Fenerbahçe’nin Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasını, İsviçreli hakem Sandro Schärer yönetecek.

11:31 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
İsviçreli hakem Sandro Schärer
İsviçreli hakem Sandro Schärer

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#Fenerbahçe
#Olympiakos
#UEFA Konferans Ligi
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