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Fenerbahçe'ye kötü haber: Milli oyuncu omzundan sakatlandı

Fenerbahçe'ye kötü haber: Milli oyuncu omzundan sakatlandı

17:165/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İsmail Yüksek
İsmail Yüksek

Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa Lig 2. haftasında Twente ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumunu açıkladı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Twente ile oynanan maçta sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumunu açıkladı.


Milli futbolcunun sol omzundan sakatlandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.


Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada omuzuna darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek’in, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."





#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek
#sakatlık

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