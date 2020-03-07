Fenerbahçe'ye kötü haber: Yıldız kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Denizlispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takıma Nabil Dirar'dan kötü haber geldi. Faslı oyuncusu, fıtık ağrıları nedeniyle Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

Emre Belözoğlu istedi genç oyuncu kadroya alındı Süper Lig’de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.Orta sahada görev yapan 16 yaşındaki Ömer Faruk, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımla beraber sahada olacak.

Takımın başında Zeki Murat Göle var

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu'nun da takımla çalıştığı belirtildi. Futbolcuların antrenmana 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.