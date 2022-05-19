Spor Fenerbahçeye Mert Hakan Yandaşın bonservisini sordular
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Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'ın bonservisini sordular

CSKA Moskova Kulübü, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile görüştü. Tecrübeli futbolcunun bonservis bedelini soran Rus yetkililerin gelecek cevaba göre harekete geçeceği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Fenerbahçeye Mert Hakan Yandaşın bonservisini sordular
Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 32 maçta 2 gol atarken, 9 da asist kaydetti.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş’a Rus ekibi CSKA Moskova talip oldu. Sarı-lacivertli ekiple 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova Kulübü yetkilileri, Fenerbahçe Kulübü’ne şartları sordu.

CSKA Başkanı Evgeny Giner'in yoğun isteği üzerine öncelikle sarı-lacivertli oyuncunun menajerine ilk teklifi götüren Rus ekibi, bu sefer Fenerbahçe Kulübü’yle temasa geçti.

Mert Hakan'ın bonservis bedelini soran Rus ekibinin, 5 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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