Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'ın bonservisini sordular

Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 32 maçta 2 gol atarken, 9 da asist kaydetti.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş’a Rus ekibi CSKA Moskova talip oldu. Sarı-lacivertli ekiple 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova Kulübü yetkilileri, Fenerbahçe Kulübü’ne şartları sordu.

CSKA Başkanı Evgeny Giner'in yoğun isteği üzerine öncelikle sarı-lacivertli oyuncunun menajerine ilk teklifi götüren Rus ekibi, bu sefer Fenerbahçe Kulübü’yle temasa geçti.

Mert Hakan'ın bonservis bedelini soran Rus ekibinin, 5 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına devam edeceği bildirildi.