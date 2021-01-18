Spor Fenerbahçeye Mesut Özil için Süper Ligden ilk tebrik
SÜPER LİG TRANSFER

Fenerbahçe'ye Mesut Özil için Süper Lig'den ilk tebrik

Fatih Karagümrük Kulübü, Mesut Özil transferi için Fenerbahçe'yi tebrik etti. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz" denildi.

Haber Merkezi AA
Mesut Özil, gece geç saatte İstanbul'a geldi.
Mesut Özil, gece geç saatte İstanbul'a geldi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladığını duyuran Fenerbahçe ile yıldız futbolcuyu tebrik etti.

Fatih Karagümrük Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

  • "Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi arttıran Fenerbahçe'yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz. Alman Milli Takımı forması giyse de Türklüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil'e de vatan topraklarında başarılar dileriz."

Mesut Özil yerli mi yoksa yabancı statüsünde mi sayılacak?
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Mesut Özil yerli mi yoksa yabancı statüsünde mi sayılacak?

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi dünya basınında geniş yer buldu
FOTOĞRAF 12
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katması, dünya basınında yankı uyandırdı. İşte Mesut hakkında yapılan o haberler:
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Bild: Dünya şampiyonu, Fenerbahçe'ye transferini doğruladı
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Die Welt: “Türkiye’ye transferi tamamlandı ve 7 yıl sonra Arsenal’dan ayrıldı”
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The Guardian: “Mesut Özil Arsenal'a veda edip Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul’a gitti. DC United’da ilgi gösterdi ama Fenerbahçe’yi seçti”
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The Mirror: “Ücretinde indirime gitti ve Fenerbahçe’ye transfer oldu”
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AS: “Mesut Özil’in Arsenal’daki korkunç dönemi sona erdi ve Fenerbahçe’ye imza attı”
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BBC: “Arsenal’ın orta saha oyuncusu Fenerbahçe’ye transfer oluyor”
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Marca: “Mesut’un çilesi bitti ve Fenerbahçe’ye transfer oldu”
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The Sun: “Türk lokumu”
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Kicker: “Yedi buçuk yıl sonra Arsenal’ı veda.”
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Mundo Deportivo: “Mesut Özil için görkemli bir imza töreni düzenlenecek”
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Forbes dergisinde Graham Ruthven'in kaleme aldığı yazıda ise Mesut Özil, Arsenal tarihinin sadece finansal olarak değil, her yönden en önemli transferiydi. Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger'in kadroya kattığı Özil, doğru taktikte kullanılsa takımda Rönesans dönemi etkisi yapabilirdi. Kuzey Londra ekibi, modern zamanların en iyi oyun kurucularından birisini değerlendiremedi. görüşlerine yer verildi.
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi dünya basınında geniş yer buldu
Fenerbahçe, Arsenal ile yollarını ayıran dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Resmi imzalar için oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde, Mesut Özil transferi dünya basınında geniş yer buldu.


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