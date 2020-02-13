SÜPER LİG

Fenerbahçe'ye Rodrigues'ten kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Garry Rodrigues, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Garry Rodrigues, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fotoğraf: Emin Mengüarslan

Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

  • Sezonun ilk yarısında Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues, Galatasaray derbisinde forma giyememişti. Bu hafta ise yine Ankaragücü maçı öncesi sakatlanan 29 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.

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