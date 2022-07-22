Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
Kasık bölgesinde 3. derece yırtık tespit edilen tecrübeli stoperin tedavisine başlandığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Aziz’in bugün Acibadem Saglik Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
- Serdar Aziz'in yaklaşık olarak 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Geçmiş Olsun Serdar Aziz
Oyuncumuz Serdar Aziz’in bugün @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/O5oV3xdwt7
Geçmiş Olsun Serdar Aziz