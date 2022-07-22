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Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber

Sarı-lacivertli kulüp, Serdar Aziz'in kasık bölgesinde 3. derecede yırtık ve kanama bulguları tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeye Serdar Azizden kötü haber
Serdar Aziz, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kiev maçının ikinci yarısında forma giyemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Kasık bölgesinde 3. derece yırtık tespit edilen tecrübeli stoperin tedavisine başlandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Aziz’in bugün Acibadem Saglik Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

  • Serdar Aziz'in yaklaşık olarak 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

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