Fenerbahçe’yi eskiler taşıyor

Sezon başında 11, devre arasında 5 olmak üzere toplam 16 yeni transfer yapan Fenerbahçe’de eski oyuncular, yeni transfer olan futbolculardan daha fazla skora katkı sağladı. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon kadrosuna dahil ettiği ikisi kaleci 16 oyuncudan 8’i gol atarken, yeni transfer edilen oyuncular ligde toplam 14 gol atarak, 5 asist yapabildi.

Daha önceki dönemlerden kadroda yer alan oyuncular ise 20 gol atarak, 25 kez de asist gerçekleştirdi. Sezon başında takımdan ayrılan Giuliano ve Josef’in de eklenmesi halinde bu rakam 22 golü buluyor. Soldado, 5 gol, 4 asistle takımın en skorer ismi olurken, Valbuena da 3 gol ve 7 asistle takıma en fazla skor katkısı sağlayan isim oldu.

38 GOLÜN 27’SİNE 4 FUTBOLCU KATKI YAPTI

Fenerbahçe’de sezon başında satışı gündeme gelen Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Roberto Soldado ve Mauricio Isla başarılı performanslarıyla takımı sırtlıyor. Bu 4 isim sarı-lacivertli takımın ligde attığı 38 golün 8 gol ve 19 asist yaparak 27’sine doğrudan katkıda bulundu. Bu futbolcular arasında Valbuena zor bir sezon geçiren takımını kritik anlarda sırtlamaya devam ediyor.

Kasımpaşa deplasmanında Eljif Elmas’a asist yapan Fransız yıldız, attığı frikik golüyle de Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçirdi. Bir önceki Trabzonspor maçının duraklama dakikalarında da ağları sarsan Valbuena, sarı-lacivertli takımın rakibi karşısında yıllardır devam eden yenilmezlik serisinin devam etmesini sağlamıştı. Türk Telekom Stadı’ndaki Galatasaray derbisinde de gol atan tecrübeli oyuncu, ligde 3 gol sevinci yaşadı ve arkadaşlarına 7 gol pası verdi.