Fener'den kupaya veda Fener'den kupaya veda Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir’e normal süresi 1-1 sona eren ve uzatmalara giden maçta mağlup olarak kupaya veda etti. Fernandes ve Gulbrandsen’in golleriyle kazanan Başakşehir, yarı finalde Konyaspor-Beşiktaş maçında turu geçen takımla karşılaşacak. Fenerbahçe’nin tek golü ise Valencia’dan geldi .

Haber Merkezi 10 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 10 Şubat 2021, 00:34 Yeni Şafak