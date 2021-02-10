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Fener'den kupaya veda

Fener'den kupaya veda

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir’e normal süresi 1-1 sona eren ve uzatmalara giden maçta mağlup olarak kupaya veda etti. Fernandes ve Gulbrandsen’in golleriyle kazanan Başakşehir, yarı finalde Konyaspor-Beşiktaş maçında turu geçen takımla karşılaşacak. Fenerbahçe’nin tek golü ise Valencia’dan geldi .

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ligde sıkıntılı günler geçiren Başakşehir kupada yoluna devam ederken, yarı finalde Konyaspor-Beşiktaş maçının galibiyle karşılaşacak.
Ligde sıkıntılı günler geçiren Başakşehir kupada yoluna devam ederken, yarı finalde Konyaspor-Beşiktaş maçının galibiyle karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında uzun süre 10 kişi oynadığı ve normal süresi 1-1 sona eren maçta Başakşehir’e uzatmada 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Ligde sıkıntılı günler geçiren Başakşehir kupada yoluna devam ederken, yarı finalde Konyaspor-Beşiktaş maçının galibiyle karşılaşacak. 21. dakikada Fernandes’in pasıyla ceza sahasına giren Deniz’in şutu kaleci Harun’dan dönerken, Szalai son anda kayarak topu uzaklaştırdı.

  • 42. dakikada Berkay’ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Fernandes, topu kaleci Harun’un kapattığı sol köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1. 56’da Mesut’un sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Cisse’nin vuruşunda top savunmadan döndü. 60’da Berkay’ın soldan kullandığı kornerde Epureanu’nun kafa vuruşu direğin az üzerinden auta çıktı. 67’de Demba Ba’nın pasında Gulbrandsen’in vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.

72. dakikada Osayi-Samuel’in uzun pasında Cisse’nin kafayla indirdiği topu kapan Valencia skoru eşitledi: 1-1. 75’de kaleci Harun’un kısa düşen pasını kapan Gulbrandsen’in ceza alanı dışından şutunda top farkla yandan auta gitti. 96. dakikada Crivelli’nin pasında sol çaprazda topla buluşan Gulbrandsen öneçıkan Harun’un üzerinden topu filelerine gönderdi: 1-2. 104’de Ndayishimiye’nin vuruşu Harun’dan dönerken, Guiliano’nun vuruşunda ise top bu kez Harun’da kaldı. 116’da Ozan’ın sert şutu kaleci Volkan’da kaldı.

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