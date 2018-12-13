GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Fernando Gago futbolu bırakma noktasına geldi

Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors'ta forma giyen Fernando Gago, aşil tendonundaki sıkıntı sebebiyle ameliyat olacak. Bugün Arjantin'de kontrollerden geçen oyuncunun futbol kariyerine son verebileceği aktarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Gago, Copa Libertadores finalinde River Plate karşısında da forma giymişti.

Fernando Gago, Copa Libertadores finalinde River Plate karşısında da forma giymişti.

Fotoğraf: JAVIER BARBANCHO

Bir dönem Real Madrid'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Fernando Gago, sakatlıklar sebebiyle futbol kariyerini noktalamak üzere.

Boca Juniors'ta yaşadığı son sakatlık sonrasında bugün kontrollerden geçen oyuncunun ameliyat olmasına karar verildi. Yıldız ismin bu ameliyattan sonra toparlayıp toparlayamayacağı ise belirsiz.

  • Güney Amerika basınında hastanedeki görüntüleri yayınlanan oyuncunun oldukça mutsuz olduğu gözlenirken yakınlarına futbolu bırakabileceğini söylediği aktarıldı.

Fernando Gago, bu sezon Boca Juniors formasıyla sadece 8 resmi maçta forma giyebilmişti.

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