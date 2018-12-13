Fernando Gago futbolu bırakma noktasına geldi

Bir dönem Real Madrid'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Fernando Gago, sakatlıklar sebebiyle futbol kariyerini noktalamak üzere.

Boca Juniors'ta yaşadığı son sakatlık sonrasında bugün kontrollerden geçen oyuncunun ameliyat olmasına karar verildi. Yıldız ismin bu ameliyattan sonra toparlayıp toparlayamayacağı ise belirsiz.

Güney Amerika basınında hastanedeki görüntüleri yayınlanan oyuncunun oldukça mutsuz olduğu gözlenirken yakınlarına futbolu bırakabileceğini söylediği aktarıldı.

Fernando Gago, bu sezon Boca Juniors formasıyla sadece 8 resmi maçta forma giyebilmişti.