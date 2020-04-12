Fernando Meria: Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştırılamaz

2008-2009 yılları arasında Galatasaray forması giyen Fernando Meira, sarı-kırmızılı kulüpteki günleri hakkında açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki Portekizli eski futbolcunun Galatasaray-Fenerbahçe hakkındaki kıyası dikkat çekti.

"Her zaman Galatasaray taraftarı olacağım"

Ajansspor'a konuşan Meria'nın açıklamaları şöyle;

"Galatasaray'da daha uzun kalmak isterdim. Çünkü çok iyi bir kulüp, benim için mükemmel bir tecrübeydi orada olmak. Her zaman Galatasaray taraftarı olacağım. Futbol oynamak ve yaşamak için mükemmel bir şehir, mükemmel bir ülke. Futbol orada çok güzel. Her zaman Galatasaray takip ediyor olacağım."

Ayrılık süreci

"Almanya'dan sonra Galatasaray ile sözleşme imzaladım. Kulübün bazı finansal problemleri vardı. Zamanında ödeme yapmıyorlardı. Paraya ihtiyaçları vardı. Kulüp için kolay bir durum olmadığını söylediler. O yüzden Zenit'e gitmeye karar verdim. UEFA Kupası kolay kazanılan bir kupa değil, çünkü çok iyi takımlar var. Benim oynadığım takımla şu anki Galatasaray'ı karşılaştırdığında, Galatasaray'da çok iyi oyuncular var, finansal durumu da daha iyi. Galatasaray en iyi takımlardan biri. Ama biz de çok iyiydik 2-3 tane çok iyi oyuncu vardı; Harry Kewell, Arda Turan gibi oyuncularla UEFA'da çok iyi yerlere gelebilirdik."

"En iyi futbolcu Arda Turan'dı"

"Arda Turan, gerçekten çok iyi arkadaş, gerçekten çok iyi futbolcu, onun gibi oyuncuyla oynamış olmak benim gerçekten fantastikti. Şüphesiz ki Galatasaray'daki en yetenekli, en iyi oyuncu oydu."

"Lincoln ile oynamak şeref"

"Galatasaray'da bana en yakın kişi Cassio Lincoln'dü. Aynı zamanda Milan Baros. Lincoln ile aynı dili konuşuyorduk. Lincoln Almanya'da bana karşı da oynuyordu, oradan da arkadaşımdı. Lincoln ile beraber oynamak benim için şerefti. Çok iyi bir oyuncu ve arkadaştı."

"Galatasaray diğer kulüplerle karşılaştırılamaz"