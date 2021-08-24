Fernando Muslera yeni transferi yere göğe sığdıramadı

Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra konuşan Fernando Muslera, yeni transferleri yorumladı. Uruguaylı file bekçisi kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederken Victor Nelsson'un çok iyi bir futbolcu olduğunu söyledi.
İşte Muslera'nın yeni takım arkadaşı için yaptığı açıklamalar;
- "Hocamızı ve scout ekibimizi tebrik ediyorum. Nelsson inanılmaz önemli bir futbolcu, çok iyi ve kaliteli bir defans oyuncusu. İnsani olarak da çok iyi bir insan. Misafirperver ve futbolla yaşayan bir ülkeye geldi. Çok önemli bir oyuncu kazandık."
Victor Nelsson'un Hatayspor maçındaki istatistikleri;
- 68 topla buluşma
- %90 pas isabeti
- 4/8 ikili mücadele
- 6/7 uzun top isabeti