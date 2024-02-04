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Spor

Fernando Santos: Kazandık diye havalara girmeyeceğiz

Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Fernando Santos, "Beraber çalıştık, çalıştığımızın karşılığını aldık. Maç kazandık diye havalara girmeyeceğiz. Önemli olan ilerlemeye, gelişmeye devam etmek" ifadelerini kullandı.

21:46 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 22:06 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Teknik direktör Fernando Santos
Teknik direktör Fernando Santos

Beşiktaş, Süper Lig 24. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Fernando Santos basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Fernando Santos'un açıklamaları:

'Çalıştığımızın karşılığını aldık'

"Organize oynadık. İyiydik. Kötü oynamadık. Son 3 maça göre daha az pozisyon bulmamıza rağmen gol attık. Pozisyonları değerlendirmek önemliydi. Bazı hatalar, çok basit top kayıpları yaptık. Rakibi de üstümüze çektik. Bazı fırsatları kendi elimizle verdik ve bunlar gol olmadı. Beraber çalıştık, çalıştığımızın karşılığını aldık. Çalışarak, hatalarımızı daha az yapmaya gayret göstermeliyiz. Büyük bir takıma karşı kazandık. Adil bir sonuçtu. Hak ettik"

'Havalara girmeyeceğiz'

"Oyuncularım çok çalıştı. Hafta boyunca idmanlarda çalışmaları çok iyiydi. Onların galibiyeti oldu. Tebrik ediyorum. Biz bir maç kazandık diye havalara girmeyeceğiz. Önemli olan ilerlemeye, gelişmeye devam etmek. Bu maçı kazanmak her şeyi bitirmedi. Bilincinde olmamız lazım"


'Semih istediklerimizi yerine getirdi'

"Semih iyi goller attı. Onun için önemliydi. Sistem olarak karakteristik özelliklerini kullandık. Cenk iyi oynadı. Semih'e ve Rashica'ya alan açtı. Semih oyun planımızı ve istediklerimizi yerine getirdi"





#Beşiktaş
#Fernando Santos
#Trabzonspor
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