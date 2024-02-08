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Spor

Fernando Santos'tan öz eleştiri: 'Sahada yoktuk, top oynamadık'

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Turun ardından teknik direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Santos, "İlk yarıda sahada yoktuk, top oynamadık. Sahada sadece formamız vardı. Çok kötüydü. Farklı olabilirdi. İkinci yarıda yapmamız gerekeni yaptık. Çok iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

23:57 - 8/02/2024 الخميس
Güncelleme: 00:01 - 9/02/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Teknik direktör Fernando Santos
Teknik direktör Fernando Santos

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Fernando Santos basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Fernando Santos'un açıklamaları:
'Çok iyi reaksiyon gösterdik'

"İlk yarıda sahada yoktuk, top oynamadık. Sahada sadece formamız vardı. Çok kötüydü. Farklı olabilirdi. İkinci yarıda yapmamız gerekeni yaptık. Çok iyi mücadele ettik. Çok iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarıdaki oyunumuzla sonucu hak ettiğimizi söyleyebilirim. Ama ilk yarıdan memnun değilim"

'Yönetimin ilgilendiği bir konu'

"Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm, bu soruya cevap veremem, yorum yapamam"


Joe Worrall son durumu

"Daha 3-4 gün oldu geleli. Adaptasyona ihtiyacı var. Bununla ilgili yorum yapamam. 2 dakikada elinden geleni yaptı"

'Yaş önemli değil'

"Benim için genç, yaşlı fark etmiyor. Benim için yaş önemli değil. Kim iyi idman yapıyorsa, kim gösteriyorsa performansı formayı kapar"





#Beşiktaş
#Fernando Santos
#Antalyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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