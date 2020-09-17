FIFA dünya sıralamasında 3 basamak geriledik

FIFA'nın internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 yenilen ve Sırbistan ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, puanını 1485'e düşürdü ve 3 basamak gerileyerek 32. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, 2 basamak çıkan Portekiz 5'inci, 1 basamak yükselen İspanya 7. oldu. İki basamak düşen Hırvatistan 8. ve 1 basamak gerileyen Uruguay da 6. sırada yer aldı.

Son puan hesaplamasından bu yana hiçbir karşılaşmaya çıkmayan İran; Türkiye, Sırbistan ve Slovakya'nın puan kaybetmesi üzerine 3 sıra yükselerek 30. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - Belçika - 1773

2 - Fransa - 1744

3 - Brezilya - 1712

4 - İnigltere - 1664

5 - Portekiz - 1653

6 - Uruguay - 1645

7 - İspanya 1642

8 - Hırvatistan - 1628

9 - Arjantin - 1623

10 - Kolombiya - 1622

🚨 New #FIFARanking 🚨



🇧🇪 @BelRedDevils stay top 🔝

🇵🇹 @selecaoportugal into the top 5 🖐️

🇷🇺 @TeamRussia the biggest climbers 📈 — FIFA.com (@FIFAcom) September 17, 2020