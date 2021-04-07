FIFA dünya sıralamasında Türkiye üç basamak yükseldi A Milli Futbol Takımı, nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29. sıraya çıktı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika’yı Fransa ve Brezilya takip etti.

Haber Merkezi 07 Nisan 2021, 16:27 Son Güncelleme: 07 Nisan 2021, 16:41 AA