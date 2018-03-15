MİLLİ TAKIM

FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi

FIFA dünya klasmanında Türkiye, 38. sıradaki yerini korudu. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya ise liderliğini sürdürdü.

Haber Merkezi AA
A Milli Futbol Takımı, mart ayında sıralamadaki yerini korudu.

A Milli Futbol Takımı, mart ayında sıralamadaki yerini korudu.

Fotoğraf: IHA

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 38. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre, 730 puana sahip ay-yıldızlılar, önceki ay olduğu 38. sırada yer aldı.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sırada kalmaya devam etti.

  • Andorra, 7 basamak atlayarak 130. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 12 Nisan'da açıklanacak.

@millitakimlar'in paylaştığı bir gönderi (Eyl 5, 2017 at 2:25ös PDT)

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