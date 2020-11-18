SÜPER LİG

​FIFA kokartı takmaya aday isimler belli oldu: Listede 2 kesik var

FIFA kokartı takmaya aday isimler belli oldu: Listede 2 kesik var

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA'ya bildirdi. Geçtiğimiz sezonda yer alan 2 hakem listeye eklenmezken, onların yerine 2 yeni hakem davet edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019/2020 sezonunda FIFA korkartı takan hakemler

2019/2020 sezonunda FIFA korkartı takan hakemler

Merkez Hakem Kurulu, 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemlerin belli olduğunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sayfasında yer alan bilgilere göre 7 hakem FIFA kokartı almak için FIFA'ya bildirdi.

Bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA Video Yardımcı Hakem kategorisi de oluşturuldu. Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.

Listede 2 kesik var

MHK'nın FIFA'ya bildirdiği listede, geçen sene ki isimlerden 2 hakem değişti. MHK geçen seneki listeden Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'ı çıkartırken, onların yerine Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu listeye ekledi.

FIFA kararını verdi: Robot hakemler kalıcı olarak geliyor
FIFA kararını verdi: Robot hakemler kalıcı olarak geliyor

FIFA, futbol dünyasına yeni bir yenilik daha kazandırıyor. Daha önce Liverpool'un kazandığı Kulüpler Dünya Kupası'nda kullanılan robot yardımcı hakemlerin 2021 yılından itibaren sahne alması bekleniyor. Deneme amaçlı olarak kullanılacak olan robot hakemlerin, 2022 Katar Dünya Kupası'yla birlikte resmi olarak hayatımıza gireceği düşünülüyor.Insidexpress'in haberine göre robot hakemlerin teknolojik olarak daha da iyi olması için hala çalışmalar devam ediyor.Robot hakem nasıl çalışacak?FIFA'nın teknoloji direktörü Johannes Holzmuller, daha önce yaptığı açıklamada, yardımcı hakemlerin otomatik olarak ofsayt çizgileri oluşturan bilgisayar teknolojisiyle değiştirilmesini sağlayacak yeni bir sistem olduğunu açıklamıştı.Çizgiler aşılırsa, gol teknolojisi gibi bir alarm devreye girecek ve sistem ayrıca vücudun hangi bölümünün ofsayt olduğunu belirleyebilecek.

2021 FIFA aday hakem listesinde yer alan hakemler şöyle:

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde Ümit Öztürk görev yapacak.TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:21 Kasım CumartesiFatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin GöçekGençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut MelerYukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla KaraoğlanBeşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk22 Kasım PazarAtakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis ÖzkahyaGöztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınusİttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin KolTrabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan ÖzdamarFraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya23 Kasım PazartesiGalatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doma

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