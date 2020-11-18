FIFA kokartı takmaya aday isimler belli oldu: Listede 2 kesik var
FIFA kokartı takmaya aday isimler belli oldu: Listede 2 kesik var
Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA'ya bildirdi. Geçtiğimiz sezonda yer alan 2 hakem listeye eklenmezken, onların yerine 2 yeni hakem davet edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Merkez Hakem Kurulu, 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemlerin belli olduğunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sayfasında yer alan bilgilere göre 7 hakem FIFA kokartı almak için FIFA'ya bildirdi.
Bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA Video Yardımcı Hakem kategorisi de oluşturuldu. Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.
Listede 2 kesik var
MHK'nın FIFA'ya bildirdiği listede, geçen sene ki isimlerden 2 hakem değişti. MHK geçen seneki listeden Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'ı çıkartırken, onların yerine Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu listeye ekledi.
2021 FIFA aday hakem listesinde yer alan hakemler şöyle:
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