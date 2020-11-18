​FIFA kokartı takmaya aday isimler belli oldu: Listede 2 kesik var

Merkez Hakem Kurulu, 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemlerin belli olduğunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sayfasında yer alan bilgilere göre 7 hakem FIFA kokartı almak için FIFA'ya bildirdi.

Bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA Video Yardımcı Hakem kategorisi de oluşturuldu. Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.

Listede 2 kesik var

MHK'nın FIFA'ya bildirdiği listede, geçen sene ki isimlerden 2 hakem değişti. MHK geçen seneki listeden Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'ı çıkartırken, onların yerine Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu listeye ekledi.

FIFA kararını verdi: Robot hakemler kalıcı olarak geliyor FIFA, futbol dünyasına yeni bir yenilik daha kazandırıyor. Daha önce Liverpool'un kazandığı Kulüpler Dünya Kupası'nda kullanılan robot yardımcı hakemlerin 2021 yılından itibaren sahne alması bekleniyor. Deneme amaçlı olarak kullanılacak olan robot hakemlerin, 2022 Katar Dünya Kupası'yla birlikte resmi olarak hayatımıza gireceği düşünülüyor.Insidexpress'in haberine göre robot hakemlerin teknolojik olarak daha da iyi olması için hala çalışmalar devam ediyor.Robot hakem nasıl çalışacak?FIFA'nın teknoloji direktörü Johannes Holzmuller, daha önce yaptığı açıklamada, yardımcı hakemlerin otomatik olarak ofsayt çizgileri oluşturan bilgisayar teknolojisiyle değiştirilmesini sağlayacak yeni bir sistem olduğunu açıklamıştı.Çizgiler aşılırsa, gol teknolojisi gibi bir alarm devreye girecek ve sistem ayrıca vücudun hangi bölümünün ofsayt olduğunu belirleyebilecek.

2021 FIFA aday hakem listesinde yer alan hakemler şöyle: