Filenin Sultanları, Sırbistan’a yenildi

Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki Nilson Nelson Spor Salonu’nda Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibine 25-19, 15-25, 20-25, 25-22 ve 15-13’lük setlerin ardından 3-2 yenildi.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya’ya 3-1 mağlup olmuştu.
- Milliler, ikinci hafta etabındaki üçüncü mücadelesinde (TSİ) 00.00'da Almanya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, dördüncü ve son maçında ise (TSİ) 22.00'de Güney Kore'nin karşısına çıkacak.
Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanacak iki müsabaka da TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde yaptığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.