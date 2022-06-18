Spor Filenin Sultanları, Sırbistana yenildi
VOLEYBOL

Filenin Sultanları, Sırbistan’a yenildi

Milletler Ligi’nin ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan’a 3-2 mağlup oldu.

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Haber Merkezi İHA
Filenin Sultanları, Sırbistan’a yenildi
Filenin Sultanları

Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki Nilson Nelson Spor Salonu’nda Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibine 25-19, 15-25, 20-25, 25-22 ve 15-13’lük setlerin ardından 3-2 yenildi.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya’ya 3-1 mağlup olmuştu.

  • Milliler, ikinci hafta etabındaki üçüncü mücadelesinde (TSİ) 00.00'da Almanya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, dördüncü ve son maçında ise (TSİ) 22.00'de Güney Kore'nin karşısına çıkacak.

Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanacak iki müsabaka da TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde yaptığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

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