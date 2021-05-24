​Final vizesini aldık​: Yenemeyeceğimiz takım yok

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım’ın ilk etap çalışmalarına katılmak için Antalya’ya gelen Umut Meraş, çok iyi bir ekip olduklarını ve şampiyonada çok başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. EURO 2020’nin A Grubu’nda İtalya, Galler ve İsviçre gibi zorlu rakiplerle mücadele edeceklerini belirten 25 yaşındaki milli futbolcu, “Rakipler güçlü ama rakiplerden daha çok bizim ne yapacağımız önemli. Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarında da bunu gösterdik. Biz en iyi şekilde hazırlanıp, bunun bilinciyle sahaya çıkacağız. Biz de çok güçlü bir ülkeyiz ve çok güçlü bir takımız. Maçlarda da galip gelerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Benim inancım bu yönde” şeklinde konuştu.

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