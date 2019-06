Finalin adı belli oldu: Portekiz-Hollanda

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, İngiltere'yi normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 3-1 yenerek finalde Portekiz'in rakibi oldu.

Portekiz'in Guimaraes kentindeki Afonso Henriques Stadı'nda oynanan yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşılaştı.

Maçtan dakikalar

İngiltere, 32. dakikada Marcus Rashford'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Matthijs de Ligt'in 73. dakikada kaydettiği golle rakibine cevap veren Hollanda, durumu 1-1 yaptı ve mücadelenin 90 dakikalık normal süresi bu skorla sona erdi.

Uzatma devrelerinde golleri bulan taraf Hollanda oldu. Kyle Walker'ın 97. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1 üstünlük yakalayan Hollanda, 114. dakikada Quincy Promes'in bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve finale çıktı.

Ligde Portekiz ile Hollanda arasındaki final karşılaşması, 9 Haziran Pazar günü oynanacak. Kazanan taraf, ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu olacak. A Ligi gruplarını lider bitiren 4 milli takımın mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi finallerinde üçüncülük maçı ise aynı gün İsviçre ile İngiltere arasında yapılacak.