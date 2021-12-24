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Fırtına atanıyla tutanıyla zirvede

Süper Lig’de 45 puanla liderlik koltuğundan oturan Trabzonspor, aynı zamanda ligin en çok gol atıp en az gol yiyen takımı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran bordo-mavililer maç başına 2.07 gol ortalaması yakaladı. Trabzonspor’un kalesinde gördüğü gol sayısı ise sadece 14 oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtına atanıyla tutanıyla zirvede
Uğurcan Çakır ve Andreas Cornelius

Süper Lig’de yaptığı 18 maç sonunda 45 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, aynı zamanda ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

Ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Altay’ı 2-1 yenen bordo-mavililer, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, attığı 36 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü.

Trabzonspor’da 8 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı. Cornelius, 9 golle takımın en golcü oyuncusu oldu. Yunan futbolcu Bakasetas 7, Nwakaeme de 6 golle takımına katkı sağladı. Djaniny 5, Abdülkadir Ömür 3, Hamsik ve sezonu sakatlanarak kapatan Gervinho 2’şer, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Karadeniz ekibinin bir golü de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi.

Trabzonspor’da Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme, Süper Lig’in en iyi hücum üçlüsü konumunda. Bordo-mavili takımın 3 oyuncusu, 22 golle sezon başından beri ellerinde bulundurdukları bu unvanı koruyor. Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme 45 puana direkt katkı yaptı.

Maç başına 2.07 gol atıyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hücumda ve savunmada etkili bir performans ortaya koydu.

Bordo-mavili takım, Avcı ile ligin en çok gol atan takımı olurken, kalesinde ise en az gol gören ekip oldu. Abdullah Avcı ile geçen sezon 32 maçta 40 gol atarak maç başına 1,25 ortalama elde edebilen bordo-mavililer, bu sezon 18 maçta 36 gol atarak 2,07 gibi yüksek bir maç başı ortalamasına ulaştı.

Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 18 maçta da rakip fileleri havalandırdı.

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