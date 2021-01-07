Fırtına evinde esti ​

Süper Lig’in 17. Haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Üst üste 2. galibiyetini alan bordo-mavili takımın tek sayısını son haftaların golcüsü Caleb Ekuban kaydetti.

Maçın ilk çeyreğinde iki takım da hızlı ataklarla gol aramasına rağmen sonuç üretemedi. Orta alanda üstünlük sağlayacak takımın daha etkin olacağı bir görüntüye dönüşen oyunda, Göztepe savunmada daha geniş alan bulunca, sıkıntı yaşamadığı gibi oyunu Trabzonspor yarı alanına yıkarak tehlikeli oluşturdu. 18. Dakikada hızlı hücuma çıkan Trabzonspor’da kazanılan serbest vuruşu Abdülkadir Ömür’ün kale alanına gönderdiği topta Obinna’nın ters vuruşunda kaleci İrfan Can son anda çıkardı ve gole izin vermedi.

Fenerbahçe Mesut oldu Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona doğru yaklaştı. Sarı-lacivertliler 32 yaşındaki yıldız oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Mesut Özil’in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak yıldız oyuncu yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak. Mesut Özil konusunda tüm ekonomik şartlar masaya yatırıldı, anlaşmaya varılmak üzere. Arsenal’e bonservis bedeli ödenmeyecek, Türk asıllı Alman futbolcu, alacaklarına karşılık Arsenal’den bonservisini alacak. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bonservisiyle birlikte İstanbul’a gelecek. Mesut Özil’in yıllık ücreti sponsorlar tarafından karşılanacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun eşinin de İstanbul’da yaşamak istemesi de bu transferde önemli rol oynamıştı. Mesut Özil daha önce İstanbul’da ev almıştı. Gurbetçi yıldız için ABD, MLS takımlarından DC United da ciddi bir şekilde ilgileniyordu. Tecrübli futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlamıştı, ancak Mesut Özil hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United’ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Yıldız oyuncu, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle cazip teklifi kabul etmeyerek rotasını İstanbul’a çevirdi.

28. Dakikada pas bağlantılarını sağlıklı yapan Trabzonspor, geliştirdiği atakta Djaniniy’nin kale alanına getirip içeri çıkardığı topa Abdülkadir Ömür dokundu. Direkten dönen topu Ekuban tamamladı ve Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya iki takım da oyun olarak birbirine üstünlük sağlamak için mücadele gücü yüksek bir anlayış sergilerken, Trabzonspor, 49. Dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Bu dakikada soldan ilerleyen Nwakaeme’nin vuruşunda top yan direğe çarparak auta çıktı.