Fırtına evinde esti ​

Süper Lig’in 17. Haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Üst üste 2. galibiyetini alan bordo-mavili takımın tek sayısını son haftaların golcüsü Caleb Ekuban kaydetti.
- Maçın ilk çeyreğinde iki takım da hızlı ataklarla gol aramasına rağmen sonuç üretemedi. Orta alanda üstünlük sağlayacak takımın daha etkin olacağı bir görüntüye dönüşen oyunda, Göztepe savunmada daha geniş alan bulunca, sıkıntı yaşamadığı gibi oyunu Trabzonspor yarı alanına yıkarak tehlikeli oluşturdu. 18. Dakikada hızlı hücuma çıkan Trabzonspor’da kazanılan serbest vuruşu Abdülkadir Ömür’ün kale alanına gönderdiği topta Obinna’nın ters vuruşunda kaleci İrfan Can son anda çıkardı ve gole izin vermedi.
28. Dakikada pas bağlantılarını sağlıklı yapan Trabzonspor, geliştirdiği atakta Djaniniy’nin kale alanına getirip içeri çıkardığı topa Abdülkadir Ömür dokundu. Direkten dönen topu Ekuban tamamladı ve Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya iki takım da oyun olarak birbirine üstünlük sağlamak için mücadele gücü yüksek bir anlayış sergilerken, Trabzonspor, 49. Dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Bu dakikada soldan ilerleyen Nwakaeme’nin vuruşunda top yan direğe çarparak auta çıktı.
- 61’de Abdulkadir Parmak’ın pasıyla soldan ceza alanına giren Nwakaeme’nin vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi. Korner atışından gelen topta oluşan karambolde Nwakaeme’nin vuruşunda Atınç topun kaleye gitmesini engelledi. 66’da gelişen Göztepe atağında Soner’in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Uğurcan’da kaldı. 73’de orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban’ın vuruşunda İrfan Can gole izin vermedi.
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