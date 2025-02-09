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Fırtına Eyüpspor maçına hazır

Fırtına Eyüpspor maçına hazır

18:229/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trabzonspor antrenmanından kare.
Trabzonspor antrenmanından kare.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor yarın ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.


Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.


Koşu ile başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik çalışmayla sona erdi. Papara Park'ta yarın saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Eyüpspor

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