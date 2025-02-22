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Fırtına Gaziantep FK maçına hazır

Fırtına Gaziantep FK maçına hazır

18:4622/02/2025, Cumartesi
AA
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili futbolcular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.


Takım, yaptığı son antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.


Trabzonspor'un, Papara Park'ta yarın saat 19.00'da konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.






#Trabzonspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

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