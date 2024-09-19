Fırtına için sezon şimdi başlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında bugün kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 3 maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, Kayserispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.





Güneş'ten 3 puan vurgusu





Sivasspor ve Eyüpspor deplasmanlarında golsüz beraberliklerin ardından teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor, Şenol Güneş ile çıktığı Beşiktaş derbisinden de 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadığı derbide, takım savunması ve dirençli futboluyla umut veren bordo-mavililer, Kayserispor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.













Yeniler sahada yok





Teknik direktör Şenol Güneş de son yapılan taktik antrenmanda 3 puanın önemine vurgu yaptı. Beşiktaş maçında görülen gereksiz kartları hatırlatan Güneş, Kayserispor karşısında tekrarlanmamasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı bunun için de erken golün kendilerini rahatlatacağını dile getirdi.





Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Visca, sakatlığı süren Enis ve Hüseyin ile 3. haftadan sonra bordo-mavili takıma transfer olan Banza, Cham ve Serdar Saatçi, statü gereği oynayamayacak.























