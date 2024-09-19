EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fırtına için sezon şimdi başlıyor

Fırtına için sezon şimdi başlıyor

11:1119/09/2024, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bordo-mavililer Şenol Güneş yönetimindeki hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer Şenol Güneş yönetimindeki hazırlıklarını tamamladı.

Ligde ilk 3 maçını beraberlikle bitiren Trabzonspor, bugün evinde Kayserispor ile oynayacağı 3. hafta erteleme karşılaşmasına mutlak galibiyet için çıkacak. Taraftarlar, alınacak 3 puanın kendileri için yeni bir başlangıç olacağına inanıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında bugün kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 3 maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, Kayserispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.


Güneş'ten 3 puan vurgusu


Sivasspor ve Eyüpspor deplasmanlarında golsüz beraberliklerin ardından teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor, Şenol Güneş ile çıktığı Beşiktaş derbisinden de 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadığı derbide, takım savunması ve dirençli futboluyla umut veren bordo-mavililer, Kayserispor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.




Yeniler sahada yok


Teknik direktör Şenol Güneş de son yapılan taktik antrenmanda 3 puanın önemine vurgu yaptı. Beşiktaş maçında görülen gereksiz kartları hatırlatan Güneş, Kayserispor karşısında tekrarlanmamasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı bunun için de erken golün kendilerini rahatlatacağını dile getirdi.


Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Visca, sakatlığı süren Enis ve Hüseyin ile 3. haftadan sonra bordo-mavili takıma transfer olan Banza, Cham ve Serdar Saatçi, statü gereği oynayamayacak.







#Trabzonspor
#Süper Lig
#Kayserispor

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü
  • Kurumsal
  • İletişim
  • RSS

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii Canlı UEFA Şampiyonlar Ligi 19 Eylül 2024 bugünkü Maçları